Autodesk Construction Cloud Integration Partner Summit 2025

Wednesday, April 23, 2025 - The Autodesk Gallery at One Market- San Francisco, CA

9:00am PT - 1:00pm PT

Join us for an exclusive in-person summit for Autodesk Construction Cloud Integration Partners!

Get ready to ignite innovation and elevate your strategy at this year’s ACC Integration Partner Summit. This is your chance to connect with construction technology and Autodesk leaders— including Amy Bunszel (Autodesk EVP, AEC Solutions)—and gain powerful insights to drive your success:

  • Hear about Autodesk’s AEC vision, AEC industry trends, and Autodesk’s platform strategy.
  • Learn how to fuel and maintain innovation within R&D as your organization grows.
  • Unlock secrets to building and scaling a high-performing sales organization.
  • Dive into the AEC M&A landscape.
  • And so much more!

Amy Bunszel

Executive Vice President, Architecture, Engineering and Construction Solutions, Autodesk

Todd Mercer

Senior Vice President, Project Executive/Strategic Innovation, Webcor

Hariharan (Hari) Sunderraj

Vice President, Emerging Business, Autodesk

Alon Kama

Vice President, Engineering, Autodesk

Erik Swennumson

Director, Corporate Development, Autodesk

Kaustubh Pandya

General Partner, Brick & mortar Ventures

